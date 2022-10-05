Не всегда миролюбивые увальни: Эксперт предупредил об обманчивом дружелюбии моржей

Московский зоопарк решил купить моржа. На сайте госзакупок уточняется, что это должен быть самец с дружелюбным и спокойным характером в возрасте от семи до девяти лет и весом от 600 до 800 килограммов. За моржа зоосад готов заплатить 20 миллионов рублей.

В свою очередь, директор Центра изучения и сохранения морских млекопитающих и руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев в беседе с Лайфом отметил, что морж является достаточно опасным и агрессивным животным. Он производит впечатление миролюбивого увальня, но в ярости запросто может проткнуть противника острыми бивнями. Однако в целом, по словам эксперта, моржи хорошо понимают человека и достаточно легко поддаются дрессировке.

"Когда эти животные содержатся в неволе, то с ними работают, как правило, тренеры, дрессировщики, и достаточно больших успехов они достигают. Моржи демонстрируют и дружелюбие, и привязанность. Единственное — достаточно сложно создать комфортные условия содержания этих животных, они покорители больших пространств", — добавил наш собеседник.