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5 октября, 17:19

Не всегда миролюбивые увальни: Эксперт предупредил об обманчивом дружелюбии моржей

Московский зоопарк планирует купить дружелюбного моржа за 20 млн рублей

Московский зоопарк решил купить моржа. На сайте госзакупок уточняется, что это должен быть самец с дружелюбным и спокойным характером в возрасте от семи до девяти лет и весом от 600 до 800 килограммов. За моржа зоосад готов заплатить 20 миллионов рублей.

В свою очередь, директор Центра изучения и сохранения морских млекопитающих и руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев в беседе с Лайфом отметил, что морж является достаточно опасным и агрессивным животным. Он производит впечатление миролюбивого увальня, но в ярости запросто может проткнуть противника острыми бивнями. Однако в целом, по словам эксперта, моржи хорошо понимают человека и достаточно легко поддаются дрессировке.

"Когда эти животные содержатся в неволе, то с ними работают, как правило, тренеры, дрессировщики, и достаточно больших успехов они достигают. Моржи демонстрируют и дружелюбие, и привязанность. Единственное — достаточно сложно создать комфортные условия содержания этих животных, они покорители больших пространств", — добавил наш собеседник.

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Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке с размахом отметили день рождения панд Жуи и Диндин. Праздничная программа была подготовлена в классических традициях китайского искусства.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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