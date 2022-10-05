В США рассказали, что скрывается за реакцией Зеленского на "план Маска"
Американский эксперт Энджети заявил, что Зеленский нечаянно показал отношение Запада к РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский реакцией на предложенные главой SpaceX и Tesla Илоном Маском действия по урегулированию конфликта в Незалежной нечаянно показал главную ошибку Запада в отношении Москвы. Об этом в "Твиттере" заявил американский аналитик Саагар Энджети. По его мнению, своим заявлением глава государства раскрыл истинное отношение западных стран к России.
"Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России даже за то, что он предложил такое решение. Медиа и внешнеполитическая элита [в США] теперь будут повторять позицию Зеленского", — написал Энджети.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру. В Кремле сочли попытку бизнесмена найти путь к разрешению ситуации позитивной.
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