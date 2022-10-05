В США рассказали, что скрывается за реакцией Зеленского на "план Маска"

Украинский лидер Владимир Зеленский реакцией на предложенные главой SpaceX и Tesla Илоном Маском действия по урегулированию конфликта в Незалежной нечаянно показал главную ошибку Запада в отношении Москвы. Об этом в "Твиттере" заявил американский аналитик Саагар Энджети. По его мнению, своим заявлением глава государства раскрыл истинное отношение западных стран к России.

"Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России даже за то, что он предложил такое решение. Медиа и внешнеполитическая элита [в США] теперь будут повторять позицию Зеленского", — написал Энджети.