Никакого праздника: День учителя в Воронеже омрачила поножовщина девятиклассников

В воронежской школе отменили праздничный концерт в честь Дня учителя из-за того, что один девятиклассник вонзил нож в голову другому. Как рассказали свидетели, инцидент случился прямо на уроке.

Пострадавший целый день подкалывал нападавшего, а на перемене даже дал ему подзатыльник, из-за чего потом началась потасовка, которая и переросла в поножовщину. Злоумышленник пырнул обидчика в голову рядом с ухом. Пострадавшего парня госпитализировали на вертолёте.

По факту происшествия Прокуратура Богучарского района Воронежской области, где и находится образовательное учреждение, проводит проверку. По данным ведомства, всё произошло около 11 часов утра. Пострадавшему, как уточняют правоохранители, 15 лет. Тем временем в областном СУ СК РФ после произошедшего уже возбудили уголовное дело.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Богучар Воронежской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказано в сообщении ведомства.

Там также заявили, что в школу после инцидента незамедлительно отправились глава следственного отдела и криминалисты. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, изымаются необходимые для расследования уголовного дела предметы, допрашиваются свидетели. Уточняется, что по итогу будут оценены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность сотрудников образовательного учреждения.