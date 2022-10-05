Две трети россиян рассказывают детям о спецоперации на Украине и обстановке в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru. В исследовании участвовали 9,6 тысячи человек.

По данным СМИ, 34% респондентов считают правильным воспитывать в детях патриотизм. Они рассказывают несовершеннолетним, у каких государств сейчас хорошие отношения с Россией. Кроме того, 32% опрошенных заявили, что детям стоит обязательно объяснять, что происходит в мире, однако не придавать этому оценку — ребёнок должен формировать мнение самостоятельно.

При этом 17% участников исследования отметили, что стремятся как можно реже говорить с подопечными об актуальных событиях. По их мнению, ребёнку лучше не концентрироваться на трудностях и иметь спокойное детство. А 13% опрошенных и вовсе не понимают, как правильно говорить о происходящем. В то же время 4% граждан убеждены, что не нужно даже пробовать рассказывать о текущих событиях детям до определённого возраста. Эти взрослые вовсе не принимают вопросы детей о спецоперации на Украине и санкциях.