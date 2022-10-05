Киев задумал затопить Запорожскую АЭС
Рогов сообщил о намерении Киева устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС
Власти Украины собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, речь идёт о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС.
"Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза. Но главная цель — затопить Запорожскую АЭС", — убеждён Рогов.
Напомним, что на днях генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В частности, он передавал Киеву данные о состоянии дел на станции, в том числе после обстрелов ВСУ. 4 октября сообщалось, что Мурашова выдворили за территорию региона. Процессуальную проверку по факту произошедшего ведёт Следственный комитет по личному указанию главы ведомства Александра Бастрыкина.
ТАСС / Сергей Мальгавко