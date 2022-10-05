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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 15:18
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Киев задумал затопить Запорожскую АЭС

Рогов сообщил о намерении Киева устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС

Власти Украины собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, речь идёт о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС.

"Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза. Но главная цель — затопить Запорожскую АЭС", — убеждён Рогов.

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Напомним, что на днях генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В частности, он передавал Киеву данные о состоянии дел на станции, в том числе после обстрелов ВСУ. 4 октября сообщалось, что Мурашова выдворили за территорию региона. Процессуальную проверку по факту произошедшего ведёт Следственный комитет по личному указанию главы ведомства Александра Бастрыкина.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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