Киев задумал затопить Запорожскую АЭС

Власти Украины собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, речь идёт о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС.

"Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза. Но главная цель — затопить Запорожскую АЭС", — убеждён Рогов.