Сапёры Росгвардии предотвратили теракт у жилого дома в Мелитополе

Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе Запорожской области. Возле одного из жилых домов было найдено и обезврежено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Пострадавших в ходе операции, к счастью, нет.

"Сегодня в Мелитополе горожане обратили внимание на чёрный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нём в полицию. На место прибыло сапёрное подразделение Росгвардии", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Росгвардейцы обезвредили бомбу и передали её в отдел полиции в качестве вещдока для приобщения к материалам дела по факту попытки организации теракта. Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленников.