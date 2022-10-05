Сапёры Росгвардии предотвратили теракт у жилого дома в Мелитополе
Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе Запорожской области. Возле одного из жилых домов было найдено и обезврежено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Пострадавших в ходе операции, к счастью, нет.
"Сегодня в Мелитополе горожане обратили внимание на чёрный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нём в полицию. На место прибыло сапёрное подразделение Росгвардии", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Росгвардейцы обезвредили бомбу и передали её в отдел полиции в качестве вещдока для приобщения к материалам дела по факту попытки организации теракта. Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленников.
Ранее Лайф сообщал, что в Бердянске задержали военного ВСУ, готовившего теракты. Осмотрев телефон злоумышленника, полицейские установили факт его связи с украинскими военными и обнаружили снимки мест несения службы. Кроме того, в гаджете задержанного были найдены сообщения, в которых он говорит о готовности помогать ВСУ, давая наводки на военные объекты ВС РФ.
Пресс-служба Росгвардии