Актёр Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй погибшего оператора

Актёр Алек Болдуин, который на съёмках фильма "Ржавчина" случайно застрелил кинооператора-украинку Галину Хатчинс, достиг соглашения с семьёй погибшей. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление адвоката артиста.

"Мы достигли соглашения, подлежащего утверждению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров "Ржавчины", включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено", — говорится в заявлении супруга погибшей Мэттью Хатчинса.

Он отметил, что съёмки фильма "Ржавчина" возобновятся со всеми первоначальными основными участниками в январе 2023 года. По словам Хатчинса, он не заинтересован в том, чтобы заниматься взаимными обвинениями или перекладыванием вины.