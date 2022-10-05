Актёр Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй погибшего оператора
Актёр Алек Болдуин, который на съёмках фильма "Ржавчина" случайно застрелил кинооператора-украинку Галину Хатчинс, достиг соглашения с семьёй погибшей. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление адвоката артиста.
"Мы достигли соглашения, подлежащего утверждению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров "Ржавчины", включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено", — говорится в заявлении супруга погибшей Мэттью Хатчинса.
Он отметил, что съёмки фильма "Ржавчина" возобновятся со всеми первоначальными основными участниками в январе 2023 года. По словам Хатчинса, он не заинтересован в том, чтобы заниматься взаимными обвинениями или перекладыванием вины.
"Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен продюсерам и сообществу за то, что они объединились, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины", — заключил он.
Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.
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