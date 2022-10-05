Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол написал в столичном военкомате заявление о добровольной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Сергей Сокол — о решении пойти добровольцем на СВО. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"У меня отец — военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы", — сказал он.

Поэтому, подчеркнул Сокол, нет сомнений, что нужно защитить новые территории РФ и их жителей, ведь нужно уважать их выбор. Заявление депутат написал ещё две недели назад, когда вернулся из Луганской Народной Республики. Теперь же он планирует оформить все необходимые документы, чтобы отбыть в место, где проводятся учения по боевым навыкам в рамках мобилизации. В заключение Сокол отметил, что верит в победу РФ, несмотря ни на какие сложности.

"Я уверен, что у нас всё получится. <...> Мы всегда побеждали и победим в этот раз", — заявил депутат.