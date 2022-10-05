Диетолог рассказала о пользе клюквы при профилактике рака

Клюква помогает при профилактике онкологических заболеваний. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов врач-диетолог Марина Макиша.

"Во всех ягодах, в том числе в клюкве, содержатся антиоксиданты. В клюкве, в частности, есть катехины. Как показали исследования, они играют важную роль в процессах защиты наших клеток от воздействия свободных радикалов. А это профилактика онкологических заболеваний", — отметила она.

Эксперт добавила, что клюкву следует регулярно добавлять в рацион, особенно пенсионерам. Кроме того, ягода будет полезна тем, кто ухаживает за кожей. Это связано с высоким содержанием в клюкве витамина H. Также данный продукт позволяет предотвращать развитие цистита и простуды. При этом замороженная клюква содержит полезные вещества практически в полном объёме, заключила Макиша.