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5 октября, 14:44

Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Об этом свидетельствует опубликованный указ российского лидера.

"Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности", — говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено принять меры для создания федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС", чтобы обеспечить безопасность объектов использования атомной энергии станции.

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Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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