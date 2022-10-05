Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Об этом свидетельствует опубликованный указ российского лидера.
"Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности", — говорится в документе.
Кроме того, кабмину поручено принять меры для создания федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС", чтобы обеспечить безопасность объектов использования атомной энергии станции.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ