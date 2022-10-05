НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 14:41

Побывавший на Украине священник покрестил мобилизованных новобранцев в Омске

Шестеро жителей Омской области, которые оказались призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, решили принять православную веру. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства во "ВКонтакте".

  • Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область
    Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область
  • Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область
    Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область
  • Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область
    Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область

Мобилизованные омичи приняли православную веру. Фото © VK / Омская область

1 / 3

"Для омских новобранцев провели обряд крещения. <...> Церковные таинства провели на территории Омского автобронетанкового инженерного института в храме святого благоверного князя Димитрия Донского. Желание принять православную веру изъявили шесть бойцов", — говорится в сообщении.

Обряд крещения провёл отец Сергий, помощник командира по работе с верующими военнослужащими Омского автобронетанкового инженерного института. Он рассказал, что в настоящий момент формируются списки людей, желающих принять православную веру и побеседовать на духовные темы, исповедаться и причаститься. Для этого организовывается дежурство духовенства Омской метрополии на территории института. Так, уже установлен временный походный храм, куда приходят люди, чтобы поставить свечи и помолиться. А к концу недели уже появится новый храм, где желающие смогут проходить богослужения.

Также священник Александр Лемешенко, рассказал во "ВКонтакте", что поставил с отцом Сергием небольшой полевой храм. Он выразил надежду, что в скором времени кто-нибудь сможет купить и привезти специальную палатку под него, где будут проходить богослужения.

Певцов рассказал, какое напутствие дал мобилизованным бойцам

Певцов рассказал, какое напутствие дал мобилизованным бойцам

Ранее Лайф писал, что предприятия Кузбасса начали производить необходимые вещи для поддержки мобилизованных. Это дождевики, балаклавы, шапки, тельняшки, спальные мешки и другие вещи.

Обложка ©

VK / Омская область

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров