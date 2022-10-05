Побывавший на Украине священник покрестил мобилизованных новобранцев в Омске

Шестеро жителей Омской области, которые оказались призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, решили принять православную веру. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства во "ВКонтакте".







"Для омских новобранцев провели обряд крещения. <...> Церковные таинства провели на территории Омского автобронетанкового инженерного института в храме святого благоверного князя Димитрия Донского. Желание принять православную веру изъявили шесть бойцов", — говорится в сообщении.

Обряд крещения провёл отец Сергий, помощник командира по работе с верующими военнослужащими Омского автобронетанкового инженерного института. Он рассказал, что в настоящий момент формируются списки людей, желающих принять православную веру и побеседовать на духовные темы, исповедаться и причаститься. Для этого организовывается дежурство духовенства Омской метрополии на территории института. Так, уже установлен временный походный храм, куда приходят люди, чтобы поставить свечи и помолиться. А к концу недели уже появится новый храм, где желающие смогут проходить богослужения.

Также священник Александр Лемешенко, рассказал во "ВКонтакте", что поставил с отцом Сергием небольшой полевой храм. Он выразил надежду, что в скором времени кто-нибудь сможет купить и привезти специальную палатку под него, где будут проходить богослужения.