Директор МЭА озвучил мрачный прогноз для европейцев на предстоящую весну

Странам Евросоюза хватит запасённого на зиму газа, однако в феврале или марте европейцы столкнутся с настоящими трудностями. С таким предупреждением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Поскольку газохранилища заполнены почти на 90%, Европа переживёт предстоящую зиму, отделавшись лишь несколькими царапинами, если не случится каких-либо политических или технических сюрпризов", — приводит Reuters его слова.

А вот настоящие трудности, как подчеркнул Бирол, ждут европейцев уже в конце зимы и весной — в феврале или марте, когда нужно будет по новой заполнять опустевшие за холодное время газовые хранилища.