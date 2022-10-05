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5 октября, 14:26

Директор МЭА озвучил мрачный прогноз для европейцев на предстоящую весну

Директор МЭА: Настоящие трудности Евросоюз ждут в феврале или марте

Странам Евросоюза хватит запасённого на зиму газа, однако в феврале или марте европейцы столкнутся с настоящими трудностями. С таким предупреждением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Поскольку газохранилища заполнены почти на 90%, Европа переживёт предстоящую зиму, отделавшись лишь несколькими царапинами, если не случится каких-либо политических или технических сюрпризов", — приводит Reuters его слова.

А вот настоящие трудности, как подчеркнул Бирол, ждут европейцев уже в конце зимы и весной — в феврале или марте, когда нужно будет по новой заполнять опустевшие за холодное время газовые хранилища.

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А ранее Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа. Как пишет обозреватель Forbes, ЕС грозит сокращение ВВП, и эта ситуация сильнее всего ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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