Директор МЭА озвучил мрачный прогноз для европейцев на предстоящую весну
Директор МЭА: Настоящие трудности Евросоюз ждут в феврале или марте
Странам Евросоюза хватит запасённого на зиму газа, однако в феврале или марте европейцы столкнутся с настоящими трудностями. С таким предупреждением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
"Поскольку газохранилища заполнены почти на 90%, Европа переживёт предстоящую зиму, отделавшись лишь несколькими царапинами, если не случится каких-либо политических или технических сюрпризов", — приводит Reuters его слова.
А вот настоящие трудности, как подчеркнул Бирол, ждут европейцев уже в конце зимы и весной — в феврале или марте, когда нужно будет по новой заполнять опустевшие за холодное время газовые хранилища.
А ранее Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа. Как пишет обозреватель Forbes, ЕС грозит сокращение ВВП, и эта ситуация сильнее всего ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
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