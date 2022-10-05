Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда

Украинского судью Богдана Львова отчислили из штата Верховного суда за российский паспорт. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного суда", — сказано в записи в телеграм-канале.

Согласно украинской конституции, полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьёй гражданства другого государства. Львов был отчислен на основании предоставленной Службой безопасности Украины информации о наличии у него российского гражданства. Подобные положения применяются в стране впервые, добавили в пресс-службе, назвав это решение беспрецедентным.

При этом указывается, что Богдан Львов не лишён права доказывать, что у него нет гражданства РФ, ведь ВС Украины полагается на сведения СБУ до момента, пока они не будут опровергнуты в предусмотренном законом порядке.