Украинского судью с гражданством России отчислили из штата Верховного суда
Украинского судью Богдана Львова отчислили из штата Верховного суда за российский паспорт. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного суда", — сказано в записи в телеграм-канале.
Согласно украинской конституции, полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьёй гражданства другого государства. Львов был отчислен на основании предоставленной Службой безопасности Украины информации о наличии у него российского гражданства. Подобные положения применяются в стране впервые, добавили в пресс-службе, назвав это решение беспрецедентным.
При этом указывается, что Богдан Львов не лишён права доказывать, что у него нет гражданства РФ, ведь ВС Украины полагается на сведения СБУ до момента, пока они не будут опровергнуты в предусмотренном законом порядке.
При этом ранее Львова не смогли уволить с должности председателя Кассационного хозсуда, так как для принятия соответствующего решения не хватило всего одного голоса. Его увольнение поддержал 21 человек, а против высказались 18.
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