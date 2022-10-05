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5 октября, 14:44

Названы самые частые проблемы россиян при заселении в отель

Почти треть россиян пожаловалась на несоответствие фото отеля реальности

Для 33% россиян отель в реальности оказался гораздо хуже, чем на картинках при бронировании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Туту.ру", которые оказались в распоряжении издания "Вести Подмосковья". В исследовании приняли участие 1462 человека.

С различными сложностями при заселении столкнулась четверть граждан, которые бронировали жильё в течение последних двух лет. Причём 7% вообще не заселяли в отель. Около 18% респондентов испытали другую проблему — с бронью было всё хорошо, однако на месте постояльцам говорили, что свободных номеров нет. Не отображалась бронь в системе у 15% опрошенных, у 8% сотрудники не могли найти данные о предоплате за жильё.

12% участников исследования были заселены в номер не той категории, а 6% респондентов заметили повышение стоимость проживания. Добавим, что 8% опрошенных и вовсе не находили гостиницу, когда приезжали по адресу, указанному при бронировании.

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Ранее Лайф писал, что власти Таиланда приняли решение об отмене всех коронавирусных ограничений и режима чрезвычайного положения. Как следует из опубликованного постановления, нововведения действуют с 1 октября.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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