Путин постановил опубликовать текст конституции, изменённый из-за новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста конституции, изменённого после принятия новых регионов в состав страны. Соответствующий указ, вступающий в силу с сегодняшнего дня, опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю: опубликовать текст Конституции РФ с изменениями, внесёнными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года", — говорится в тексте документа.
Напомним: ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов. Сегодня, 5 октября, документы подписал президент России Владимир Путин.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров