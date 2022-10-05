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5 октября, 14:48
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Путин постановил опубликовать текст конституции, изменённый из-за новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста конституции, изменённого после принятия новых регионов в состав страны. Соответствующий указ, вступающий в силу с сегодняшнего дня, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю: опубликовать текст Конституции РФ с изменениями, внесёнными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года", — говорится в тексте документа.

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Напомним: ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов. Сегодня, 5 октября, документы подписал президент России Владимир Путин.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова

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