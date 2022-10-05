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5 октября, 14:50

Королеву Великобритании хотят канонизировать за заслуги перед церковью

Елизавету II планируют причислить к лику святых

Королеву Великобритании Елизавету II хотят причислить к лику святых. С таким предложением выступил член Палаты лордов Чарльз Мур, которого поддержала Палата общин.

Мур отметил, что сейчас "лучшее время", чтобы начать процесс прославления. Этот вопрос в ближайшем будущем рассмотрят представители власти.

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Елизавета II была верховным правителем Англиканской церкви, в которой не существует централизованной канонизации. Всего существует несколько десятков святых, их признали таковыми до отделения англиканства от католичества. А последним святым в статусе мученика в 1660 году был провозглашён король Карл I, казнённый Оливером Кромвелем.

Известно, что канонизация возможна, если претендент совершил два или больше чудес. Их должны подтвердить в том числе врачи. Однако Елизавету II предлагается причислить к лику святых за заслуги перед церковью.

Ранее Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II в окружении семьи, сделанное в конце 1940-х годов. То есть на снимке монаршая особа ещё в статусе принцессы, ведь на престол она взошла только через 12 лет.

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Сайт Букингемского дворца

Илья Суриков

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