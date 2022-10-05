Королеву Великобритании хотят канонизировать за заслуги перед церковью

Королеву Великобритании Елизавету II хотят причислить к лику святых. С таким предложением выступил член Палаты лордов Чарльз Мур, которого поддержала Палата общин.

Мур отметил, что сейчас "лучшее время", чтобы начать процесс прославления. Этот вопрос в ближайшем будущем рассмотрят представители власти.

Елизавета II была верховным правителем Англиканской церкви, в которой не существует централизованной канонизации. Всего существует несколько десятков святых, их признали таковыми до отделения англиканства от католичества. А последним святым в статусе мученика в 1660 году был провозглашён король Карл I, казнённый Оливером Кромвелем.

Известно, что канонизация возможна, если претендент совершил два или больше чудес. Их должны подтвердить в том числе врачи. Однако Елизавету II предлагается причислить к лику святых за заслуги перед церковью.