Климатолог объяснил природу загадочных столбов света в небе над Белгородом
Климатолог Карнаухов объяснил загадочные столбы света в небе над Белгородом
Странные столбы жёлтого света над Белгородом. Обложка © Telegram / Белгород № 1. Люди
Яркие световые столбы, замеченные в небе над Белгородом, непохожи на природное явление гало. Вероятнее всего, это мощный лазер или банальная фальсификация от мастеров фотошопа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.
"Есть версия, что это природное явление гало, я смотрю достаточно много на эту тему рассуждений, что чуть ли это не официальная точка зрения. Я так не думаю. Если вы просто в Интернете посмотрите гало на картинке и сравните с тем, что наблюдалось, то и вы увидите, что это разные вещи. Природные столбы всегда имеют менее чёткий контур, они как бы размываются. Поэтому, я думаю всё-таки, что здесь речь идёт о каком-то мощном лазере, лазерном луче", — сказал в беседе с Лайфом специалист.
Климатолог также считает, что загадочные столбы могут быть всего лишь обманом. В погоне за сенсацией многие мастера фотошопа делают такие вирусные фото, стремясь шокировать публику. При этом эксперт обратил внимание на то, что лучи были сняты абсолютно с разных точек, в связи с этим шанс, что это фальсификация, достаточно низкий.
Напомним: накануне вечером жители Белгорода заметили в небе необъяснимые для них столбы жёлтого света. Они брали начало где-то над горизонтом и уходили в облака. Что это — до сих пор точно неизвестно. При этом уже многие интернет-пользователи строят теории о том, что это якобы последствия применения лазерного оружия Россией.