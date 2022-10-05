Климатолог объяснил природу загадочных столбов света в небе над Белгородом

Яркие световые столбы, замеченные в небе над Белгородом, непохожи на природное явление гало. Вероятнее всего, это мощный лазер или банальная фальсификация от мастеров фотошопа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

"Есть версия, что это природное явление гало, я смотрю достаточно много на эту тему рассуждений, что чуть ли это не официальная точка зрения. Я так не думаю. Если вы просто в Интернете посмотрите гало на картинке и сравните с тем, что наблюдалось, то и вы увидите, что это разные вещи. Природные столбы всегда имеют менее чёткий контур, они как бы размываются. Поэтому, я думаю всё-таки, что здесь речь идёт о каком-то мощном лазере, лазерном луче", — сказал в беседе с Лайфом специалист.

Климатолог также считает, что загадочные столбы могут быть всего лишь обманом. В погоне за сенсацией многие мастера фотошопа делают такие вирусные фото, стремясь шокировать публику. При этом эксперт обратил внимание на то, что лучи были сняты абсолютно с разных точек, в связи с этим шанс, что это фальсификация, достаточно низкий.