Воробьёв анонсировал выплаты мобилизованным жителям Подмосковья

Жители Московской области, призванные на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Воробьёв встретился с мобилизованными жителями Подмосковья в Тверской области. Видео © Telegram / "Воробьёв LIVE"

"Мобилизованные после 21 сентября получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Деньги поступят проактивно после первой зарплаты", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем Воробьёв отметил, что дети мобилизованных и добровольцев из Московской области смогут бесплатно посещать детсады, им также отдадут приоритет при зачислении. Плюс школьников обеспечат бесплатными завтраками, обедами, а также возможностью свободно посещать кружки и продлёнку.