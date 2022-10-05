Воробьёв анонсировал выплаты мобилизованным жителям Подмосковья
Воробьёв: Мобилизованные жители Московской области получат по 200 тысяч рублей
Жители Московской области, призванные на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв встретился с мобилизованными жителями Подмосковья в Тверской области. Видео © Telegram / "Воробьёв LIVE"
"Мобилизованные после 21 сентября получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Деньги поступят проактивно после первой зарплаты", — написал он в телеграм-канале.
Вместе с тем Воробьёв отметил, что дети мобилизованных и добровольцев из Московской области смогут бесплатно посещать детсады, им также отдадут приоритет при зачислении. Плюс школьников обеспечат бесплатными завтраками, обедами, а также возможностью свободно посещать кружки и продлёнку.
Ранее мобилизованным посоветовали жаловаться, если их обязывают покупать экипировку. Как отметил правительственный портал "Объясняем.рф", Минобороны полностью обеспечивает россиян всем необходимым для прохождения службы.
Кадр из видео Telegram / Воробьёв LIVE