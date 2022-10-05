Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи в Вене.

"Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в сообщении.

Там также уточняется, что участники встречи приняли это решение с учётом неопределённостей как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке.