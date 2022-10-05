Эксперт раскрыл плюсы и минусы покупки авто в Казахстане

Сейчас покупка машины в Казахстане стала менее выгодной, чем раньше. О преимуществах и недостатках приобретения автомобиля в этой стране в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал заместитель главного редактора журнала "За рулём" Никита Гудков. В первую очередь эксперт обратил внимание на стоимость транспортных средств.

"Актуальность покупки автомобиля в Казахстане сходит на нет: и цены в Казахстане подросли, и запасы автомобилей по некоторым маркам, которые там были, подошли к концу. Плюс таможня начинает вылавливать автомобили с кривой растаможкой, там тоже разные сюрпризы возможны. Поэтому в целом пик интереса прошёл", — подчеркнул он.

Специалист добавил, что стоимость вторичных и новых машин в Казахстане выросла вслед за российскими. Это произошло в том числе из-за появившегося спроса со стороны граждан РФ. В то же время доставка автомобиля из соседней страны стоит относительно недорого — несколько десятков тысяч рублей. Но каждый случай покупки стоит рассматривать отдельно, подчеркнул эксперт.

"По новым машинам в некоторых случаях на миллионы есть финансовая выгода. В Казахстане автомобиль может быть в несколько ином исполнении, будут проблемы с гарантией. Интерес представляют внедорожники и большие кроссоверы. А по доступным седанам B-класса зачастую риски перекрывают возможную финансовую выгоду. Надо смотреть в каждом конкретном случае", — сказал Гудков.

По словам эксперта, дилеры из-за страха санкций могут не продать новую машину жителям России. В таком случае нужно будет рассматривать варианты с первоначальным оформлением транспортного средства на гражданина Казахстана, что сильно повлияет на цену. Гудков также обратил внимание на то, что для попадания машины на территорию РФ она должна быть юридически чистой. Специалист посоветовал обращаться к профессионалам, если нет опыта покупки автомобиля в Казахстане.