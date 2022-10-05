Генсеку НАТО померещились "впечатляющие успехи" ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых похвалил ВСУ за "впечатляющие успехи". Об этом сообщил сам представитель альянса на своей странице в "Твиттере". Столтенберг также пообещал усилить поддержку украинской армии.

"Поговорил с президентом Зеленским и похвалил отважный украинский народ и украинские силы за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров", — написал генсек, в очередной раз призвав Россию прекратить военные действия.

Напомним, что на днях Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украине не надо прекращать боевые действия, иначе, мол, та просто перестанет существовать. При этом он дал понять, что Украину не примут в НАТО прямо сейчас, несмотря на поданную заявку. Столтенберг заявил, что двери альянса "остаются открытыми", однако сейчас в НАТО сконцентрированы на помощи Украине — мол, сегодня это главная задача военного блока.