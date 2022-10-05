ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 16:06
6607

Генсеку НАТО померещились "впечатляющие успехи" ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг похвалил украинскую армию и пообещал усилить поддержку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых похвалил ВСУ за "впечатляющие успехи". Об этом сообщил сам представитель альянса на своей странице в "Твиттере". Столтенберг также пообещал усилить поддержку украинской армии.

"Поговорил с президентом Зеленским и похвалил отважный украинский народ и украинские силы за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров", — написал генсек, в очередной раз призвав Россию прекратить военные действия.

Почему для ВСУ рано радоваться "военным успехам" под Красным Лиманом
Почему для ВСУ рано радоваться "военным успехам" под Красным Лиманом

Напомним, что на днях Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украине не надо прекращать боевые действия, иначе, мол, та просто перестанет существовать. При этом он дал понять, что Украину не примут в НАТО прямо сейчас, несмотря на поданную заявку. Столтенберг заявил, что двери альянса "остаются открытыми", однако сейчас в НАТО сконцентрированы на помощи Украине — мол, сегодня это главная задача военного блока.

BannerImage

Getty Images / Thierry Monasse

Алексей Берковиц
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar