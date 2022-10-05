Калининградская область завершила призыв по частичной мобилизации
Губернатор Алиханов: Калининградская область выполнила задачу по частичной мобилизации на 100%
Калининградская область выполнила все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации на 100%. Об этом написал в своём телеграмм-канале губернатор региона Антон Алиханов. Теперь, по его словам, работа будет сосредоточена на обеспечении мобилизованных граждан всем необходимым.
"Регион все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации на 100% выполнил. Теперь занимаемся вопросами допснабжения наших мужчин снаряжением. Всё будем делать быстро", — написал Алиханов.
Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации уже выполнили власти Брянской и Ростовской областей. В Курганской области приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. К сегодняшнему дню набор призывников обещала завершить Кабардино-Балкария. Одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.
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