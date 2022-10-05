Калининградская область завершила призыв по частичной мобилизации

Калининградская область выполнила все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации на 100%. Об этом написал в своём телеграмм-канале губернатор региона Антон Алиханов. Теперь, по его словам, работа будет сосредоточена на обеспечении мобилизованных граждан всем необходимым.