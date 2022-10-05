Кадыров попал в Книгу рекордов России

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова внесли в Книгу рекордов России как человека, против которого введено наибольшее в мире число санкций. Об этом сообщает РИА "Новости". Сертификат чеченскому лидеру вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

"Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введённых в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова", — сказал Коненко, вручив документ главе Чечни.

Вместе с тем Кадыров побил ещё один рекорд: самое большое количество санкций в мире, введённых в адрес человека, его родственников и соратников. Так, в общей сложности против чеченского лидера и его близких ввели 68 рестрикций. Сам же Кадыров во время торжественной церемонии заявил, что очень гордится этим достижением. Он пояснил, что находится под санкциями, поскольку стоит на страже безопасности нашей страны.