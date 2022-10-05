Россиянам рассказали, как дыхание через рот увеличивает риск смерти

Дыхание через рот увеличивает риск смерти. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил семейный врач, иммунолог, терапевт, пульмонолог, аллерголог, лимфолог и отоларинголог Валентин Шишкин.

"Это очень простая привычка правильно дышать — носом, а не ртом. Она значительно удлиняет время жизни, потому что оксигенация мозга улучшается, как и эффективность работы респираторного тракта, нагрузка на который снижается. Благодаря этому человек сможет избежать многих воспалений", — отметил он.

Эксперт добавил, что излишняя гигиена снижает адаптацию организма к окружающей среде, а её отсутствие провоцирует появление внезапных острых состояний или заболеваний. Также стоит обратить внимание на сон. Ложиться спать нужно до 23:00, подчеркнул специалист. Не следует забывать и про правильное питание. В рационе должны быть фрукты и овощи, так как в них есть полезные вещества. Причём тщательное пережёвывание и умеренность в еде также продлевают жизнь, заметил Шишкин.

Врач призвал с осторожностью относиться к самолечению, так как необоснованное употребление препаратов приводит к преждевременной смерти. Увеличивают продолжительность жизни также позитивный настрой и умение не реагировать на стресс. Кроме того, важна информационная гигиена. Просматривать новости терапевт призвал не дольше часа в сутки.