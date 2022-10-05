Испанские учёные обнаружили неожиданную способность личинок моли бороться с пластиком
Nature Communications: Слюна личинок восковой моли разлагает пластик
Личинки большой восковой моли могут разлагать полиэтиленовые пакеты благодаря двум ферментам в их слюне. К такому выводу пришли испанские учёные из Центра биологических исследований. Работу опубликовал журнал Nature Communications.
Пластик сделан из полимеров, которые трудно разрушить. К тому же ряд добавок повышает его долговечность, поэтому он может разлагаться вплоть до нескольких столетий. Биологи случайно обнаружили, что ферменты в слюне личинок всего за несколько часов провоцируют реакцию окисления в молекуле пластика.
Известно, что личинки восковой моли вида Galleria mellonella — вредители в сфере пчеловодства. Они поедают воск, пыльцу и мёд, иногда личинок пчёл. В 2017 году биолог Федерика Берточини накрыла пчелиные ульи пластиковыми пакетами, которые покрылись отверстиями за 40 минут. Выяснилось, что личинки переваривают пластик, а не только прогрызают его.
В будущем учёные хотят синтезировать ферменты гусениц моли для расщепления пластиковых отходов.
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