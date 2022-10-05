Испанские учёные обнаружили неожиданную способность личинок моли бороться с пластиком

Личинки большой восковой моли могут разлагать полиэтиленовые пакеты благодаря двум ферментам в их слюне. К такому выводу пришли испанские учёные из Центра биологических исследований. Работу опубликовал журнал Nature Communications.

Пластик сделан из полимеров, которые трудно разрушить. К тому же ряд добавок повышает его долговечность, поэтому он может разлагаться вплоть до нескольких столетий. Биологи случайно обнаружили, что ферменты в слюне личинок всего за несколько часов провоцируют реакцию окисления в молекуле пластика.

Известно, что личинки восковой моли вида Galleria mellonella — вредители в сфере пчеловодства. Они поедают воск, пыльцу и мёд, иногда личинок пчёл. В 2017 году биолог Федерика Берточини накрыла пчелиные ульи пластиковыми пакетами, которые покрылись отверстиями за 40 минут. Выяснилось, что личинки переваривают пластик, а не только прогрызают его.

В будущем учёные хотят синтезировать ферменты гусениц моли для расщепления пластиковых отходов.