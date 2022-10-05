В ДНР поделились планами по восстановлению территории "Азовстали"
Территорию "Азовстали" до 2035 года преобразуют в индустриальный парк
Премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк. Его слова приводит РИА "Новости".
"До 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности", — пояснил Хоценко.
При этом премьер республики добавил, что в настоящее время продолжается обследование и разминирование территории комбината.
Ранее Лайф рассказывал, что российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии. Были полностью отремонтированы фасад, кровля, подключены коммуникации, при этом сооружение сохранило исторический облик.
ТАСС / Валентин Спринчак