В ДНР поделились планами по восстановлению территории "Азовстали"

Премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк. Его слова приводит РИА "Новости".

"До 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности", — пояснил Хоценко.

При этом премьер республики добавил, что в настоящее время продолжается обследование и разминирование территории комбината.