Новак заявил о готовности России поставлять газ по неповреждённой нитке "Северного потока – 2"

Россия готова поставлять газ по неповреждённой нитке газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+ в Вене.

"Да, конечно, возможна [поставка], — отметил он в беседе с журналистами. — Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно её сертификации и снятия ограничений, я думаю, Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки по данной нитке газопровода".