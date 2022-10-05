Новак заявил о готовности России поставлять газ по неповреждённой нитке "Северного потока – 2"
Россия готова поставлять газ по неповреждённой нитке газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+ в Вене.
"Да, конечно, возможна [поставка], — отметил он в беседе с журналистами. — Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно её сертификации и снятия ограничений, я думаю, Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки по данной нитке газопровода".
Новак также выразил сожаление, что одна из ниток трубопровода оказалась повреждена в результате диверсии, сейчас требуется обследование для решения её судьбы.
Напомним, что на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
Getty Images / Stefan Sauer