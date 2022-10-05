Новак: РФ не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен

Россия не будет поставлять нефть в том случае, если страны Запада введут ограничения на стоимость отечественного чёрного золота. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы против таких нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку. Это ведёт только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, если захотят ввести такой механизм", — сказал он.

Новак подчеркнул, что России при введении такой меры нецелесообразно обеспечивать поставки потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. В вопросе экспорта нефти Москва станет сотрудничать с теми странами, которые готовы обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, заключил вице-премьер.