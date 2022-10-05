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5 октября, 16:03

Гендиректор МАГАТЭ Гросси выехал "на важные встречи" в Киев

<p>Рафаэль Гросси выехал в Киев. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1577675445335638017/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rafael MarianoGrossi</a></p>

Рафаэль Гросси выехал в Киев. Обложка © Twitter / Rafael MarianoGrossi

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выехал в Киев. Об этом он написал в "Твиттере".

"Едем в Киев на важные встречи. Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС сейчас нужна как никогда", говорится в его сообщении.

Накануне Гросси сообщил, что на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции.

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Ранее Лайф сообщал, что совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на любом другом ядерном объекте Украины".

Наталья Исакова

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