Гендиректор МАГАТЭ Гросси выехал "на важные встречи" в Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выехал в Киев. Об этом он написал в "Твиттере".

"Едем в Киев на важные встречи. Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС сейчас нужна как никогда", — говорится в его сообщении.

Накануне Гросси сообщил, что на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции.