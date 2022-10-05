Гендиректор МАГАТЭ Гросси выехал "на важные встречи" в Киев
Рафаэль Гросси выехал в Киев. Обложка © Twitter / Rafael MarianoGrossi
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выехал в Киев. Об этом он написал в "Твиттере".
"Едем в Киев на важные встречи. Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС сейчас нужна как никогда", — говорится в его сообщении.
Накануне Гросси сообщил, что на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции.
Ранее Лайф сообщал, что совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на любом другом ядерном объекте Украины".