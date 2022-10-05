Назначен глава российской компании по управлению Запорожской АЭС

Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил Олег Романенко, который занимал пост главного инженера Балаковской АЭС. Об этом сообщил концерн "Росэнергоатом".

Новый руководитель уже выступил с заявлением о том, что сотрудников ЗАЭС в ближайшее время трудоустроят в штат новой эксплуатирующей организации, зарплату и соцгарантии им сохранят.

"Уже в ближайшее время все сотрудники [Запорожской] АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", — заявил Романенко.