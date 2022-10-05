Назначен глава российской компании по управлению Запорожской АЭС
Компанию по управлению ЗАЭС возглавил Олег Романенко
Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил Олег Романенко, который занимал пост главного инженера Балаковской АЭС. Об этом сообщил концерн "Росэнергоатом".
Новый руководитель уже выступил с заявлением о том, что сотрудников ЗАЭС в ближайшее время трудоустроят в штат новой эксплуатирующей организации, зарплату и соцгарантии им сохранят.
"Уже в ближайшее время все сотрудники [Запорожской] АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", — заявил Романенко.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Недавно бывший генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В частности, он передавал Киеву данные о состоянии дел на станции, в том числе после обстрелов ВСУ. 4 октября сообщалось, что Мурашова выдворили за территорию региона.
ТАСС / Сергей Мальгавко