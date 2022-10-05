Минздрав зарегистрировал противооспенный препарат НИОХ-14

Министерство здравоохранения России зарегистрировало российский противооспенный препарат. Его торговое наименование — НИОХ-14. Сообщение об этом появилось в госреестре лекарственных средств (ГРЛС).

"Дата государственной регистрации — 04.10.2022", — сказано в сообщении.

Препарат представлен в виде капсул по 200 мг. Его необходимо хранить в защищённом от света месте при температуре не выше 25 градусов. Лекарство разработано и запатентовано центром "Вектор" совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.