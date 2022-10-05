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5 октября, 16:28

Минздрав зарегистрировал противооспенный препарат НИОХ-14

Министерство здравоохранения России зарегистрировало российский противооспенный препарат. Его торговое наименование — НИОХ-14. Сообщение об этом появилось в госреестре лекарственных средств (ГРЛС).

"Дата государственной регистрации — 04.10.2022", — сказано в сообщении.

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Препарат представлен в виде капсул по 200 мг. Его необходимо хранить в защищённом от света месте при температуре не выше 25 градусов. Лекарство разработано и запатентовано центром "Вектор" совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.

Ранее Лайф сообщал, что в России за семь дней — в период с 21 по 28 сентября — резко увеличились продажи успокоительных препаратов.

Обложка ©

Getty Images / Wataru Yanagida

Илья Суриков
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