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5 октября, 16:20

Наши на Dragon: Россиянка Кикина отправилась на МКС в составе экипажа миссии Crew-5

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС из Флориды

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной стартовал к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Стыковка со станцией состоится завтра примерно в полночь по московскому времени.

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС из Флориды. Видео © Фрагмент трансляции NASA

Помимо уроженки Новосибирска Кикиной в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Полёт проходит в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA о перекрёстных полётах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях обеих стран.

Для 38-летней Кикиной это первый полёт в космос. С сентября 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса". К слову, Анна стала пятой женщиной-космонавтом в России, если не считать непрофессионального космонавта — актрису Юлию Пересильд, которая отправлялась на МКС во время съёмок фильма "Вызов".

Экипаж Crew Dragon с россиянкой Кикиной прибыл к стартовой площадке перед полётом на МКС

Экипаж Crew Dragon с россиянкой Кикиной прибыл к стартовой площадке перед полётом на МКС

Напомним, изначально запуск Crew Dragon был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Иэн".

Обложка ©

Фрагмент трансляции NASA

Наталья Исакова

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