Наши на Dragon: Россиянка Кикина отправилась на МКС в составе экипажа миссии Crew-5
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС из Флориды
Экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной стартовал к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Стыковка со станцией состоится завтра примерно в полночь по московскому времени.
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС из Флориды. Видео © Фрагмент трансляции NASA
Помимо уроженки Новосибирска Кикиной в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Полёт проходит в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA о перекрёстных полётах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях обеих стран.
Для 38-летней Кикиной это первый полёт в космос. С сентября 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса". К слову, Анна стала пятой женщиной-космонавтом в России, если не считать непрофессионального космонавта — актрису Юлию Пересильд, которая отправлялась на МКС во время съёмок фильма "Вызов".
Напомним, изначально запуск Crew Dragon был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Иэн".
Фрагмент трансляции NASA