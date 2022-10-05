Наши на Dragon: Россиянка Кикина отправилась на МКС в составе экипажа миссии Crew-5

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной стартовал к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Стыковка со станцией состоится завтра примерно в полночь по московскому времени.

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС из Флориды. Видео © Фрагмент трансляции NASA

Помимо уроженки Новосибирска Кикиной в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Полёт проходит в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA о перекрёстных полётах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях обеих стран.