СМИ назвали дату коронации Карла III
Bloomberg: Коронация Карла III состоится в Лондоне 3 июня 2023 года
Церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 3 июня 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на британские власти. Мероприятие пройдёт в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Выступая на условиях анонимности, чиновники сообщили, что планы сходятся именно на этой дате, однако всё ещё продолжается дискуссия о том, какие другие дни станут официальными выходными. При этом Букингемский дворец отказался от комментариев.
Напомним, Карл III стал новым монархом Соединённого Королевства после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
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