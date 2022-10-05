СМИ назвали дату коронации Карла III

Церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 3 июня 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на британские власти. Мероприятие пройдёт в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Выступая на условиях анонимности, чиновники сообщили, что планы сходятся именно на этой дате, однако всё ещё продолжается дискуссия о том, какие другие дни станут официальными выходными. При этом Букингемский дворец отказался от комментариев.