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5 октября, 16:45

В Риме скончалась одна из пяти сестёр Фенди

Знаменитый итальянский модельер Франка Фенди скончалась в Риме

<p>Франка Фенди. Обложка © Getty Images / Venturelli / WireImage</p>

Франка Фенди. Обложка © Getty Images / Venturelli / WireImage

Итальянский модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме. Об этом сообщает газета Repubblica. По информации издания, женщине стало плохо и она умерла в своём доме. Причина смерти не указывается.

Отметим, что в начале 1950-х у руля дома моды Fendi, основанного супругами Адель и Эдуардо Фенди, встали сразу пять сестёр: Паола, Анна, Франка, Альда и Карла. Каждая из родственниц занималась в компании определённой сферой деятельности. Франка же возглавляла исторический пункт продаж Fendi в центре Рима. В 2017-м после продолжительной болезни умерла Карла Фенди.

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Наталья Исакова

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