В Риме скончалась одна из пяти сестёр Фенди

Итальянский модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме. Об этом сообщает газета Repubblica. По информации издания, женщине стало плохо и она умерла в своём доме. Причина смерти не указывается.

Отметим, что в начале 1950-х у руля дома моды Fendi, основанного супругами Адель и Эдуардо Фенди, встали сразу пять сестёр: Паола, Анна, Франка, Альда и Карла. Каждая из родственниц занималась в компании определённой сферой деятельности. Франка же возглавляла исторический пункт продаж Fendi в центре Рима. В 2017-м после продолжительной болезни умерла Карла Фенди.