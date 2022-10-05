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5 октября, 17:13

Семь лет разлуки: Жительница Омска нашла пса, пропавшего много лет назад

В Омске пропавший пёс вернулся к хозяйке спустя семь лет

<p>Пекинес Амин. Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/omskhvostik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приют для бездомных животных "Омские хвостики"</a></p>

Пекинес Амин. Обложка © "ВКонтакте" / Приют для бездомных животных "Омские хвостики"

Трогательная история воссоединения питомца с хозяином произошла в Омске: пёс вернулся к владелице спустя семь лет разлуки. Как рассказали в приюте "Омские хвостики", животное украли неизвестные и, по всей вероятности, не ухаживали за ним.

Пёс породы пекинес по кличке Амин жил с хозяйкой шесть лет в городе Калачинске, но однажды его украли. Питомца искали, но это не принесло результата. В итоге только спустя семь лет Амин появился в ста километрах от дома, на одной из автостоянок в Омске, его передали в приют.

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За эти годы животное постарело, его состояние ухудшилось, ветеринары заподозрили перитонит. Но волонтёры начали лечение и отчитывались об этом в соцсетях. Один из таких постов заметила хозяйка пса и связалась с приютом, а затем она наконец встретилась с питомцем.

Сейчас животное в безопасности. Амин проходит лечение и соблюдает диету. Родственница хозяйки пса написала в соцсетях, что дома он чувствует себя "по-хозяйски".

Ранее хозяин "челябинского Хатико" рассказал Лайфу историю знакомства и воссоединения с псом. По его словам, он уже и не надеялся на воссоединение с питомцем.

Илья Суриков

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