Семь лет разлуки: Жительница Омска нашла пса, пропавшего много лет назад

Трогательная история воссоединения питомца с хозяином произошла в Омске: пёс вернулся к владелице спустя семь лет разлуки. Как рассказали в приюте "Омские хвостики", животное украли неизвестные и, по всей вероятности, не ухаживали за ним.

Пёс породы пекинес по кличке Амин жил с хозяйкой шесть лет в городе Калачинске, но однажды его украли. Питомца искали, но это не принесло результата. В итоге только спустя семь лет Амин появился в ста километрах от дома, на одной из автостоянок в Омске, его передали в приют.

За эти годы животное постарело, его состояние ухудшилось, ветеринары заподозрили перитонит. Но волонтёры начали лечение и отчитывались об этом в соцсетях. Один из таких постов заметила хозяйка пса и связалась с приютом, а затем она наконец встретилась с питомцем.

Сейчас животное в безопасности. Амин проходит лечение и соблюдает диету. Родственница хозяйки пса написала в соцсетях, что дома он чувствует себя "по-хозяйски".