На Запорожской АЭС готовится перезапуск одного из шести энергоблоков

Украинский персонал, управляющий Запорожской атомной электростанцией, готовится перезапустить один из шести реакторов станции. Напомним, что все они сейчас остановлены. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Украинский старший оперативный персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, о подготовке к запуску пятого энергоблока на пониженной мощности, который будет производить пар и тепло для нужд станции", — указано в сообщении МАГАТЭ, опубликованном в "Твиттере".