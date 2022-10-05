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5 октября, 17:27

На Запорожской АЭС готовится перезапуск одного из шести энергоблоков

МАГАТЭ: На Запорожской АЭС готовятся перезапустить пятый энергоблок

Украинский персонал, управляющий Запорожской атомной электростанцией, готовится перезапустить один из шести реакторов станции. Напомним, что все они сейчас остановлены. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Украинский старший оперативный персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, о подготовке к запуску пятого энергоблока на пониженной мощности, который будет производить пар и тепло для нужд станции", — указано в сообщении МАГАТЭ, опубликованном в "Твиттере".

В агентстве добавили, что подготовка к перезапуску займёт некоторое время.

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Напомним, шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный, который продолжал работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы. 17 сентября в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети после починки инженерами одной из четырёх основных внешних линий электропередачи.

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Telegram Администрации Энергодара

Наталья Исакова

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