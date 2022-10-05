Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине

Евросоюз готов решать конфликт на Украине дипломатическим путём, если обстоятельства это позволят. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом", — написал он в блоге.