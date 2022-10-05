Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Евросоюз готов решать конфликт на Украине дипломатическим путём, если обстоятельства это позволят. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом", — написал он в блоге.
Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.
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