Названы самые популярные цветы для учителей в этом году

Хризантема в текущем году остаётся самым популярным цветком для составления букетов на День учителя. Об этом Лайфу рассказал член Национальной гильдии флористов Александр Поляшов.

"В этом году, как и на 1 Сентября, дарилось очень много хризантем, и кустовых, и одноголовых. Потому что, во-первых, они недорогие, и вторая причина — это осенний, сезонный цветок. Сейчас выбор хризантем очень большой", — сказал эксперт.

Также, по словам собеседника, большой популярностью в День учителя традиционно пользуются гладиолусы, подсолнухи, георгины и альстромерии. Ещё очень хорошо в качестве подарка педагогам подойдут комнатные растения, к примеру каланхоэ или орхидеи. Цветущее растение будет долго радовать учителя в классе или дома, резюмировал флорист.