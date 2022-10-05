Уклонист из Пензы прятался от полиции в бане, но его всё равно задержали — видео

Появилось видео задержания 32-летнего жителя Пензы Максима Моисеева, который стал фигурантом первого уголовного дела за уклонение от мобилизации. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что силовики выводят мужчину из помещения. По словам супруги уклониста, "забрали" его из бани.

Кадры задержания фигуранта первого уголовного дела об уклонении от мобилизации. Видео © Telegram / SHOT

"Силовики обыскали все дома, все близлежащие постройки, выломали дверь в бане, где его нашли", — рассказала телеграм-каналу супруга задержанного.

Повестка задержанного в Пензе за уклонение от мобилизации. Видео © Telegram / SHOT

Женщина также рассказала, что повестку ей якобы дал в руки дворник "местного военкомата, который давно закрыт", и указала на то, что на самом деле её супруг 1990 года рождения, а в документе указан 1988-й. Ещё супруга Моисеева обратила внимание на написание фамилии.

"А на нижнем листке написано: "Повестка Моисее Максим Валерьевич". Даже фамилию не написали правильно", — посетовала супруга задержанного.