Уклонист из Пензы прятался от полиции в бане, но его всё равно задержали — видео
Опубликовано видео задержания жителя Пензы, подозреваемого в уклонении от мобилизации
Появилось видео задержания 32-летнего жителя Пензы Максима Моисеева, который стал фигурантом первого уголовного дела за уклонение от мобилизации. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что силовики выводят мужчину из помещения. По словам супруги уклониста, "забрали" его из бани.
Кадры задержания фигуранта первого уголовного дела об уклонении от мобилизации. Видео © Telegram / SHOT
"Силовики обыскали все дома, все близлежащие постройки, выломали дверь в бане, где его нашли", — рассказала телеграм-каналу супруга задержанного.
Повестка задержанного в Пензе за уклонение от мобилизации. Видео © Telegram / SHOT
Женщина также рассказала, что повестку ей якобы дал в руки дворник "местного военкомата, который давно закрыт", и указала на то, что на самом деле её супруг 1990 года рождения, а в документе указан 1988-й. Ещё супруга Моисеева обратила внимание на написание фамилии.
"А на нижнем листке написано: "Повестка Моисее Максим Валерьевич". Даже фамилию не написали правильно", — посетовала супруга задержанного.
Ранее Лайф писал, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОНа. По словам юриста Чикова, задержанный отказался подписать повестку в военный комиссариат.
Telegram-канал / SHOT