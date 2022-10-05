Экспертиза подтвердила гибель звезды "Дома-2" Кочервей

Экспертиза подтвердила, что тело, найденное в августе в реке в Санкт-Петербурге, действительно принадлежит звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей. Об этом свидетельствует заявление ГСУ СК РФ по городу.

"Были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае. Экспертиза показала их кровное родство с погибшей. Таким образом, следственным путём установлено, что женщиной, тело которой было обнаружено в акватории Финского залива, является жительница города 1993 года рождения", — сказано в сообщении.