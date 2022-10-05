Экспертиза подтвердила гибель звезды "Дома-2" Кочервей
Экспертиза подтвердила, что найденное в реке в Петербурге тело принадлежит Кочервей
Экспертиза подтвердила, что тело, найденное в августе в реке в Санкт-Петербурге, действительно принадлежит звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей. Об этом свидетельствует заявление ГСУ СК РФ по городу.
"Были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае. Экспертиза показала их кровное родство с погибшей. Таким образом, следственным путём установлено, что женщиной, тело которой было обнаружено в акватории Финского залива, является жительница города 1993 года рождения", — сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" продолжается. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Добавим, что личность девушки устанавливали почти два месяца. Причины трагедии пока не ясны, однако признаков насильственной смерти специалисты не нашли.
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Ранее сообщалось, что в конце августа в реке Петербурга обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Эту информацию подтвердила её подруга. По её словам, девушка пропала некоторое время назад. Однако мать звезды телешоу не верит, что найденное в реке тело принадлежит её дочери. Приятельница погибшей предположила, что убить её подругу мог мужчина, с которым у девушки были отношения. Позже стало известно, что по делу о гибели Кочервей задержан подозреваемый, при этом родители до последнего верили, что дочь жива.