В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана
В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 5 на 6 октября. А точнее — с 21:00 среды до 9:00 четверга.
Ранее Лайф писал, что Вильфанд пообещал Москве с 6 октября начало солнечной золотой осени. Ожидается солнечная и сухая погода.
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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев