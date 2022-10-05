В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 5 на 6 октября. А точнее — с 21:00 среды до 9:00 четверга.