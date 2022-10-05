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5 октября, 18:51

В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 5 на 6 октября. А точнее — с 21:00 среды до 9:00 четверга.

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий

Ранее Лайф писал, что Вильфанд пообещал Москве с 6 октября начало солнечной золотой осени. Ожидается солнечная и сухая погода.

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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Арина Родионова

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