Седокова, Лорак и Тодоренко попали в санкционный список Украины
Певицы украинского происхождения Таисия Повалий, Анна Седокова и Ани Лорак, а также телеведущая Регина Тодоренко включены в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны этой страны. Об этом говорится в публикации издания "Экономическая правда".
По данным газеты, перечень был утверждён 30 сентября. Упомянутые знаменитости обозначены как "артисты — граждане Украины". Кроме того, в список попали временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Ранее Лайф писал, что СБУ предъявила новые обвинения врио губернатора Херсонской области Сальдо. Его обвиняют в "коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности", которые направлены на поддержку России.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев