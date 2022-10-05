Седокова, Лорак и Тодоренко попали в санкционный список Украины

Певицы украинского происхождения Таисия Повалий, Анна Седокова и Ани Лорак, а также телеведущая Регина Тодоренко включены в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны этой страны. Об этом говорится в публикации издания "Экономическая правда".

По данным газеты, перечень был утверждён 30 сентября. Упомянутые знаменитости обозначены как "артисты — граждане Украины". Кроме того, в список попали временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и бывший депутат Верховной рады Илья Кива.