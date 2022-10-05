США заявили о желании продолжить совместные полёты в космос с Россией
В NASA заявили, что хотели бы продлить программу перекрёстных полётов с Россией
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает продлить соглашение о перекрёстных полётах с Россией в космос после истечения нынешней договорённости в 2024 году. Об этом заявил руководитель космического ведомства США Джоэл Монталбано.
"Мы считаем продление соглашения своей целью", — сказал он в ходе пресс-конференции, посвящённой запуску корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту.
Соглашение о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и американским агентством NASA предусматривает проведение полётов до 2024 года включительно. Данная договорённость между РФ и США предполагает по одному полёту "Союза" и SpaceX в год в 2022, 2023 и 2024 годах.
Как рассказывал Лайф, сегодня корабль Crew Dragon с Кикиной на борту стартовал к МКС из Флориды. Помимо уроженки Новосибирска в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Для 38-летней россиянки это первый полёт в космос.
Getty Images / Joel Kowsky / NASA