В Подмосковье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Московской области маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе. Пострадали девять человек, двое из них были отправлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как передаёт ТАСС, столкновение произошло на 28-м километре трассы "Дон". По предварительным данным полиции, управлявший маршруткой мужчина 1967 года рождения не справился с управлением, в результате чего автобус попутно столкнулся с автомобилем "Мицубиси".
Как сообщал Лайф, ранее в Москве машина сбила самокатчика на переходе и влетела в фонарь. Мужчину госпитализировали.
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Агентство "Москва"