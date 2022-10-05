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5 октября, 19:39

В Подмосковье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Московской области маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе. Пострадали девять человек, двое из них были отправлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как передаёт ТАСС, столкновение произошло на 28-м километре трассы "Дон". По предварительным данным полиции, управлявший маршруткой мужчина 1967 года рождения не справился с управлением, в результате чего автобус попутно столкнулся с автомобилем "Мицубиси".

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Как сообщал Лайф, ранее в Москве машина сбила самокатчика на переходе и влетела в фонарь. Мужчину госпитализировали.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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