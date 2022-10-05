Власти Сирии сменили посла в России
Новым послом Сирии в России стал замглавы МИД Башар аль-Джаафари
Власти Сирии назначили нового посла в России. Им стал 66-летний замглавы МИД САР Башар аль-Джаафари, передаёт агентство SANA. Он сменил на этом посту Рияда Хаддада, который был представителем своей страны в России с 2011 года.
"Башар аль-Джаафари принёс присягу в качестве посла Сирии в РФ перед президентом Башаром Асадом", — сообщило агентство.
Президент Сирии Башар Асад пожелал успехов новому послу и передал ему несколько напутствий.
Ранее Лайф писал, что Россия нанесла массированный удар по террористам в Сирии. Были уничтожены полевые командиры одной из группировок.
Sanasyria.org / Fedaa al-Rhayiah / Mazen Eyon