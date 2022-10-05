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5 октября, 19:36

Власти Сирии сменили посла в России

Новым послом Сирии в России стал замглавы МИД Башар аль-Джаафари

Власти Сирии назначили нового посла в России. Им стал 66-летний замглавы МИД САР Башар аль-Джаафари, передаёт агентство SANA. Он сменил на этом посту Рияда Хаддада, который был представителем своей страны в России с 2011 года.

"Башар аль-Джаафари принёс присягу в качестве посла Сирии в РФ перед президентом Башаром Асадом", сообщило агентство.

Президент Сирии Башар Асад пожелал успехов новому послу и передал ему несколько напутствий.

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Ранее Лайф писал, что Россия нанесла массированный удар по террористам в Сирии. Были уничтожены полевые командиры одной из группировок.

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Sanasyria.org / Fedaa al-Rhayiah / Mazen Eyon

Анатолий Симоненко

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