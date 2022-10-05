Минцифры предложило расширить отсрочку от мобилизации

Минцифры предлагает распространить отсрочку от частичной мобилизации на школьных учителей информатики, а также на преподавателей этого направления в вузах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Есть две категории, по которым мы отдельно сейчас работаем — это учителя информатики в школах. <…> То же касается преподавателей цифровых дисциплин для вузов. <…> Мы свои предложения внесли, ждём результатов рассмотрения", — сказал министр на вебинаре с представителями IT-отрасли.

Он отметил, что именно учителя информатики зачастую поддерживают работу инфраструктуры школы. А так как многие школы "в достаточной степени цифровые", без таких педагогов "могут быть проблемы". Шадаев считает, что "там может что-то перестать работать".

Пока же право на отсрочку от частичной мобилизации имеют сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые занимаются разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией IT-решений, задействованы в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.