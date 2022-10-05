НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 20:22

Минцифры предложило расширить отсрочку от мобилизации

Минцифры предложило распространить отсрочку от мобилизации на учителей информатики

Минцифры предлагает распространить отсрочку от частичной мобилизации на школьных учителей информатики, а также на преподавателей этого направления в вузах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Есть две категории, по которым мы отдельно сейчас работаем — это учителя информатики в школах. <…> То же касается преподавателей цифровых дисциплин для вузов. <…> Мы свои предложения внесли, ждём результатов рассмотрения", — сказал министр на вебинаре с представителями IT-отрасли.

Он отметил, что именно учителя информатики зачастую поддерживают работу инфраструктуры школы. А так как многие школы "в достаточной степени цифровые", без таких педагогов "могут быть проблемы". Шадаев считает, что "там может что-то перестать работать".

Пока же право на отсрочку от частичной мобилизации имеют сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые занимаются разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией IT-решений, задействованы в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Мобилизованным россиянам не дадут отсрочку от призыва из-за перенесённого ковида

Мобилизованным россиянам не дадут отсрочку от призыва из-за перенесённого ковида

Лайф сообщал, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов частных вузов с государственной аккредитацией, в том числе для обучающихся в вечернее время.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров