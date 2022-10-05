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5 октября, 20:03

Нетаньяху попал в больницу

Бывшего премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме

<p>Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / ABIR SULTAN</p>

Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / ABIR SULTAN

Главу основной израильской оппозиционной партии "Ликуд", бывшего премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания КАН.

По её данным, политику стало плохо во время молитвы в Йом Кипуре. Сейчас Нетаньяху чувствует себя хорошо, но за его состоянием пока следят врачи.

"Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении КАН.

Скорейшего выздоровления лидеру оппозиции пожелал его основной конкурент на предстоящих выборах, премьер-министр Яир Лапид. Его добрые слова в адрес политического оппонента распространила пресс-служба партии "Еш Атид", которую он возглавляет.

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Как сообщал Лайф, ранее Нетаньяху заявил, что отношения, выстраиваемые между Израилем и Россией долгие годы, рушатся на глазах. И этот кризис может угрожать национальной безопасности еврейского государства, считает он.

Анатолий Симоненко

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