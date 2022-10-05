Нетаньяху попал в больницу
Бывшего премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / ABIR SULTAN
Главу основной израильской оппозиционной партии "Ликуд", бывшего премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания КАН.
По её данным, политику стало плохо во время молитвы в Йом Кипуре. Сейчас Нетаньяху чувствует себя хорошо, но за его состоянием пока следят врачи.
"Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении КАН.
Скорейшего выздоровления лидеру оппозиции пожелал его основной конкурент на предстоящих выборах, премьер-министр Яир Лапид. Его добрые слова в адрес политического оппонента распространила пресс-служба партии "Еш Атид", которую он возглавляет.
Как сообщал Лайф, ранее Нетаньяху заявил, что отношения, выстраиваемые между Израилем и Россией долгие годы, рушатся на глазах. И этот кризис может угрожать национальной безопасности еврейского государства, считает он.