Нетаньяху попал в больницу

Главу основной израильской оппозиционной партии "Ликуд", бывшего премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания КАН.

По её данным, политику стало плохо во время молитвы в Йом Кипуре. Сейчас Нетаньяху чувствует себя хорошо, но за его состоянием пока следят врачи.

"Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении КАН.

Скорейшего выздоровления лидеру оппозиции пожелал его основной конкурент на предстоящих выборах, премьер-министр Яир Лапид. Его добрые слова в адрес политического оппонента распространила пресс-служба партии "Еш Атид", которую он возглавляет.