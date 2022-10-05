Шольц отчитался об исправлении "ошибок" Меркель

Ошибки последних десятилетий, которые привели Германию к отсутствию необходимой инфраструктуры для импорта газа, исправлены. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с председателем правительства Испании Педро Санчесом в городе Ла-Корунья.

"Мы скорректировали ошибочное решение последних десятилетий, приведшее к полному отсутствию инфраструктуры для импорта газа, независимо от тех партнёров, которые были у нас с Россией раньше. Однако сейчас мы создали именно это с большой скоростью", — сказал Шольц.

По его словам, инфраструктура для импорта газа была создана с большой скоростью, что способствует не только энергетической безопасности Германии, но и "многих других соседних стран в Европе".

Он отметил, что меры имеют долгосрочный характер и эта инфраструктура "может быть использована для импорта, когда речь идёт о водороде в будущем". Решение, по словам главы германского правительства, "будет полезно не только в ближайшие несколько лет. И поэтому оно важно". Он также напомнил о строительстве новых терминалов для приёма сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене, Штаде, Брунсбюттеле и Любмине. Это позволит Германии импортировать топливо и для Австрии, Словакии, Чехии и других стран Европы.