Минздрав предложил упростить обращение россиян в больницы

Минздрав РФ предложил избавить россиян от необходимости носить с собой в больницы и поликлиники полисы ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для внедрения нововведений необходимо внести изменения в правила обязательного медицинского страхования. Соответствующий проект приказа уже размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

"Благодаря предлагаемым изменениям в правила обязательного медицинского страхования жизнь пациентов может значительно упроститься. Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС. Достаточно просто знать его номер или распечатать штрих-код с портала Госуслуг", — указано в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, нововведения помогут гражданам экономить время и нервы. При этом электронный полис всегда при желании можно будет распечатать. А полисы, которые были получены ранее, будут по-прежнему действовать до их замены.