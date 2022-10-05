Минздрав предложил упростить обращение россиян в больницы
Минздрав предложил избавить россиян от необходимости носить полисы ОМС
Минздрав РФ предложил избавить россиян от необходимости носить с собой в больницы и поликлиники полисы ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для внедрения нововведений необходимо внести изменения в правила обязательного медицинского страхования. Соответствующий проект приказа уже размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
"Благодаря предлагаемым изменениям в правила обязательного медицинского страхования жизнь пациентов может значительно упроститься. Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС. Достаточно просто знать его номер или распечатать штрих-код с портала Госуслуг", — указано в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, нововведения помогут гражданам экономить время и нервы. При этом электронный полис всегда при желании можно будет распечатать. А полисы, которые были получены ранее, будут по-прежнему действовать до их замены.
Ранее Лайф писал о том, какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС. В первую группу входит анализ кала на наличие крови, паразитов и патологических изменений желудочно-кишечного тракта. Также в этом перечне анализы мокроты и синовиальной жидкости, мазок из уретры и диагностика секрета простаты. А к клиническим относятся исследования мочи и крови. В больницах могут выяснить, например, уровень гемоглобина в плазме, тромбоцитов и зернистости эритроцитов.
Freepik