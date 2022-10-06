Маск в разговоре о референдумах в ЛДНР напомнил Киеву о Косове

Американский миллиардер Илон Маск в ходе дискуссии о референдумах в Донбассе напомнил Киеву о Косове — Запад там признал отделение этой территории от Сербии, а в случае с новыми российскими регионами отказывается.

Дискуссию в "Твиттере" Маск вёл с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. В ответ на предложение главы SpaceX и Tesla провести референдумы при участии наблюдателей ООН и заявление о необходимости оставить Крым российским представитель киевской администрации написал, что якобы Украина "защищает своё".

"Может, аналогичный подход, как к Косову?" — отреагировал на это Маск.

Между тем, до этого он, столкнувшись с волной комментариев после предложения мирного плана по Украине, опубликовал в "Твиттере" новый опрос. В нём миллиардер предложил мнение, что только "воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине". На данный момент более половины пользователей (57,6%) проголосовали за.

Напомним: Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза. При этом независимость Косова от Сербии признают 98 государств из 193 (51%) членов ООН, 22 из 27 (81%) стран – членов Европейского союза, 26 из 30 (87%) стран – членов НАТО и 34 из 57 (60%) государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИК).